YARIŞTA O DA VAR!

Haftayı maç yapmadan geçiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımında Seray Erbil, ligin ilk haftasında Adana Adasokağıspor karşısında attığı golle 11 golle ile gol krallığı sıralamasında Gölbaşı Belediyespor oyuncusu Özge Yakar ile birlikte üçüncü sırada yer aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımının başarılı oyuncusu Seray Erbil, takımının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini söyledi. Ligden çekilen takımlardan dolayı iki haftadır müsabaka oynayamadıklarını hatırlatan başarılı oyuncu, ‘’Ligde gol krallığı sıralamasında bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Attığım goller ile takımımı sırtlayacağım, gol krallığı yarışında da zirvede olacağıma inanıyorum’’ dedi.