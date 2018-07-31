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YARIŞ ATLARI YOZGATLI

SORGUN ilçesi Mehmetbeyli Köyünde kurulu bulunan çiftlikte, televizyonlarda izlediğimiz, insanların peşinden koştuğu yarış atları yetiştiriliyor.

YARIŞ ATLARI YOZGATLI

SORGUN ilçesi Mehmetbeyli Köyünde kurulu bulunan çiftlikte, televizyonlarda izlediğimiz, insanların peşinden koştuğu yarış atları yetiştiriliyor.

31 Temmuz 2018 Salı 07:00
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YARIŞ ATLARI YOZGATLI

Mehmetbeyli köyündeki çiftlikte özel olarak yetiştirilen yarış tayları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepleri karşılamaya çalışıyor. Atlar hipodromlarda birincilikleriyle tanınıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde yarışlara katılan atlar, 1997 yılında 50 dekar arazi üzerine kurulan çiftlikte ünlü yarış atları damızlık olarak beslenip, tayları büyütülerek tekrar yarışlara katılıyor. Mehmetbeyli köyündeki çiftlikte Arap atı yetiştirilen atlardan yılda ortalama 6-7 tanesi yarışlara katılmak üzere hazırlanıyor. Yarış Atlarına adeta bir bebek gibi bakılıyor. Bebekle nasıl ilgileniliyorsa, atlarla da öyle ilgileniliyor. Çiftlik, vatandaşların da büyük ilgilisini çekiyor. Hafta sonları çok sayıda at sever vatandaş, köye gidip atlara bakıyor, onları izliyor.

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