YARININ FiLE BEKÇiLERi

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Yaz Spor Okullarında görev alan Şaban Şahiner, henüz ilköğretim çağındaki miniklere kalecilik eğitimi veriyor. Kaleci Antrenörü Şahiner, kalecilik mesleğinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gereken yeteneklerle yapılabileceğine dikkat çekerek, “Gençlerimizi her alanda geleceğe hazırlamak gerekiyor. Onlar ki hem okuyup hem spor yapıyorlar. Sporda başarılı olanın okulda da başarılı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda zihinsel gelişimi de sağlamış oluyoruz’’ dedi.

Türkiye'de artık kolay yetişmeyen kaleci sorununa çözüm getirmek üzere futbol yaşamını bıraktıktan sonra antrenörlüğe başlayan Şaban Şahiner, yetiştirdiği kalecilerle de gurur duyuyor, yeni isimleri Türk futboluna kazandırabilmek için çalışmaya devam ediyor. Yozgatspor'un profesyonel liglerde mücadele ettiği dönemlerde uzun yıllar file bekçiliğini yapan Şaban Şahiner, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yemenoğlu Bozokspor bünyesindeki alt yapı takımlarının kalecilerine eğitim veriyor. Şahiner, kaleci eğitiminin 10 yaşından itibaren başlamasının önemine vurgu yaparak, 10 ila 15 yaş arasındaki çocukları geleceğe hazırladığını, bugün Yozgat liglerinde ve bazı lig takımlarında yetiştirdiği kalecilerin forma giydiğini söyledi. Yozgat'ta yetenekli miniklerin olduğuna dikkat çeken Şahiner, "Bu gençlerimiz de önceki dönemdeki ağabeyleri gibi yakın gelecekte önce amatör liglerde ve altyapı takımlarında görev alacaklar, daha sonra da profesyonel liglerde mücadele edecekler. Türkiye'de kaleci konusunda sıkıntılar var, bu sıkıntıyı çözebilmek adına yaptığımız çalışmaların yakın gelecekte karşılığını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

