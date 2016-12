Yarın kamp başlıyor

Bölgesel Amatör Lig 6. Grubun ilk yarısını 22 puanla 5.sırada tamamlayan Yozgatspor 1959 FK, devre arası kampı için Antalya’ya gidecek. 24 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek devre arası kampı için açıklamalarda bulunan As Başkan Ahmet Akgün, ilk yarıyı değerlendirdi.

Ligin ilk yarısında istedikleri futbolu sergileyemediklerini dile getiren Akgün, “Yozgatspor 1959 FK 2016-2017 sezonunun ilk devresini tamamladı. İstediğimiz düzeyde takım olarak bir futbol sergileyemedik. Başlangıcı kötü yaptık. İlk 4 maçlık periyotta istediğimiz sonuçları alamadık. Daha sonra yönetimimiz teknik adam değişikliğini uygun gördü. 4 haftanın ardından takımımızın başına Yozgatlı hocamızın ve ekibinin gelmesiyle birlikte Yozgatspor kendine geldi. Galibiyet serisine devam ederken ilk yarının son haftası Ankara’da Çubukspor karşında bir puana razı olduk. Bu beraberlikle devreyi 22 puanla tamamladık” dedi.





Yozgatspor 1959 FK’nın 1 haftalık Antalya kampını değerlendiren Akgün, “Bu hafta 24 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında Yozgatspor Antalya kampına katılacak. Kamp sonrası takıma 2 gün izin verilecek. Daha sonra 7 Ocakta Yozgat’ta tesislerimizde toplanılacak. 15 Ocakta oynanacak Nevşehirspor deplasmanı için ciddi manada hazırlık yapacağız. Yine liderle aramızda olan 10 puan farkı kapatmak için mücadelemizi vereceğiz. 10 puan kapanmayacak bir fark değil, biz ümitliyiz, şampiyonluk hedefimizden kopmuş değiliz. Futbolda şartlar değişiyor, her an her şey olabiliyor. Tablo her an değişebiliyor. Ama biz ciddi manada hakem hatalarıyla ve ekibimizin bireysel hataları nedeniyle bu duruma düştük. Ben şehir ve yönetimsel olarak bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Bu eksiklik tamamen kulübümüzle ilgi bir durum bu sorumluluğu da üstleniyoruz” şeklinde konuştu.