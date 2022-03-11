Yarı finaller devam ediyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde Güreş Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapan Yozgat, bu hafta da Hentbol de yarı final müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda başlayan yıldızlar Hentbol yarı final müsabakalarına 15 ilden 7 kız ve 8 erkek takımı katıldı. 12 Mart tarihine kadar devam edecek olan müsabakalarda kızlar ve erkekler 2’şer grupta mücadele ediyorlar. Kendi gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme ile yarı final müsabakalarının ilk iki takımı belirlenecek. İlk ikiye giren takımlar ise Türkiye şampiyonasına katılacak. Erkekler A grubunda Bursa Vahide Aktuğ Ortaokulu, Kırıkkale Kale Şehit Ferhat Bozkurt Ortaokulu, Ankara ODDÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu, İstanbul Samandıra Ortaokulu, B grubunda ise Ankara Nasrettin Hoca Ortaokulu, Kahramanmaraş Yunus Emre Ortaokulu, Bolu Orhan Gazi Ortaokulu, Bursa Sakarya Ortaokulu mücadele ediyor. Kızlarda ise A grubunda Ankara Metin Oktay Ortaokulu, Kastamonu Merkez Ortaokulu, İstanbul Kamil Oba Beyazlar Ortaokulu, Çorum Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu mücadele ederken, B Grubunda ise Aksaray Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu, Ankara Nasrettin Hoca Ortaokulu ve Manise Samiye-Nuri Sevil Ortaokulu mücadele ediyor.