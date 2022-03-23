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Yarı Final müsabakaları başladı

Yozgat’ın ev sahipliğinde Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Basketbol Yarı Final müsabakaları başladı.

23 Mart 2022 Çarşamba 00:24
Yarı Final müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Okul Sporları 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı" faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldız Kız ve Erkekler Basketbol Yarı Final müsabakaları Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda başladı. Müsabakalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar, 17-21 Mayıs 2022 tarihinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, gazetecilere, Yozgat'ta son bir ayda yaklaşık 2 bin sporcuyu misafir ettiklerini söyledi. Parlak, bu tür sportif faaliyetlerin kent açısından önemli olduğunu belirterek, "Bir taraftan ilin tanıtımı yapılırken bir taraftan da sporun gelişmesine katkı sunulmaktadır. Son bir ayda Yozgat’ta vatandaşlar spora doydu. Önümüzdeki günlerde de sportif etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

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