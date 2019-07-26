Yardımcı antrenör de gitti

İlk olarak anlaşma sağlanan teknik direktör Mehmet Kaya’ın takımdan ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan oyuncular da tek tek Yozgatspor’dan ayrıldıklarını duyurmuşlardı. İç ve dış transferde anlaşma sağlanan oyunculardan sadece Nizamettin ve Murat Kürüm takımda kalırken diğer tecrübeli oyuncuların hepsi kulüple ilişiklerini keserek başta takımlar ile anlaştıklarını duyurmuşlardı. Giden oyuncuların ardından dün de teknik direktör Fatih Kavlak ile birlikte göreve başlayan yardımcı Antrenör de kulüpten ayrıldı.