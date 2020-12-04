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Yardım severlerden destek

TÜRKİYE Yardım Severler Derneği Yozgat Şubesi tarafından Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına destek geldi.

04 Aralık 2020 Cuma 00:20
Yardım severlerden destek

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Yozgat Şube Başkanı Aynur Saygı, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, hentbol takımını ziyaret etti. Sergiledikleri oyun ve performanstan dolayı tüm sporculara teşekkür eden Saygı, oyunculara maddi destekte bulundu. Özellikle takım kaptanı Hilal Doğan'a teşekkür eden şube başkanı Aynur Saygı, ‘’Yozgat için ter döküp emek harcayan ve zamanı ayıranların yanındayız’’ dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Spor kulübü Yozgat Şube Başkanı Musa Saydam ise özellikle bayan dernek başkan ve üyelerinin, hemcinsleri olan sporculara maddi ve manevi destek olmalarından  dolayı teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Yardım Severlerden Destek
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