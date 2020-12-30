Yapım ihalesi de tamam

Geçtiğimiz haftalarda yıkım ihalesi yapılan ve yer teslimi için Yozgatspor’un ilk yarı müsabakalarını tamamlamasının ardından yer teslimi yapılacak olan Yozgat Bozok Stadının yapım ihalesi de dün Yozgat Valiliği salonunda gerçekleştirildi. 3 firmanın katılımı ile yapılan ihalede en düşük teklifin 43 milyon 751 bin lira olduğu öğrenilirken, ihaleye katılan firmaların evraklarının incelenmesinin ardından ihalenin hangi firmada kalacağının netlik kazanacağı bildirildi. Stadın yıkım işleminin tamamlanmasının ardından yapım ihalesini alan firmaya yer tesliminin yapılacağı ve 500 gün içerisinde de stadın tamamlanacağı kaydedildi.