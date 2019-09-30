YANLIŞTA ISRAR SKORU BELiRLEDi

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor'da teknik direktör Fatih Kavlak, 'kümede kalabilecek bir ekip kurduk!' diyerek, yanlışlarla dolu bir anlayışla sahaya sürdüğü takımının bugüne kadar aldığı sonuçların alkışlanması sebebiyle bunda ısrarcı olunca, bu kez şansı yaver gitmedi. Kırmızı siyahlıların yanlışlara bağlı farklı skorlarla yenilebileceği sinyali Ziraat Türkiye Kupası maçında geldi ama 'Süper Lig takımı' mazeretine sığnıldı. Gerekli tedbirler almak yerine kimsenin anlayamadığı taktikle çıkılan maçta 4 farklı yenilgi bardağı taşıran damla oldu.

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor konuk ettiği Nevşehirspor’a farklı mağlup oldu. Müsabakada hiçbir varlık gösteremeyen ev sahibi Yozgatspor, Nevşehir Belediyespor’un ataklarını durduramayınca sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip Nevşehir Belediyespor 12’inci dakikada geliştirdiği kontra atakta Yozgatspor ceza sahasına gönderilen top karambol oluşturdu.

Oluşan karambolde topa son dokunan Emin Balcılar’ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

14’üncü dakikada Nevşehir atağında Youssef’in serbest vuruşta Yozgatspor kalesine gönderdiği top kaleci Ökkeş’te kaldı.

24’üncü dakikada Ökkeş’in hatalı pasında topu önünde bulan Ergun şut çekmek yerine Yozgatspor defansını çalımlamaya kalkışınca takımını mutlak golden etti.

35’inci dakikada Nevşehir Belediyespor atağında sağ kanattan Tugay’ın ceza sahasına gönderdiği topa Ergun’dan önce Yozgatspor defansı dokununca konuk ekip mutlak bir golden daha oldu.

44’üncü dakikada nadir gelişen Yozgatspor atağında Nevşehir Belediyespor ceza yayı üzerinde Tamer’in durdurduğu topa sert vuran Uğur’un şutu üsten az farkla auta çıktı. 45’inci dakikada Nevşehir Belediyespor defansının arkasına atılan topla buluşan Aytaç kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaptırınca takımını beraberlik golünden etti. Müsabakanın ilk yarısı koruk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da konuk ekip etkili oldu. 54’üncü dakikada gelişen Nevşehir Belediyespor kontra atağında Ergun’un ara pasında topla buluşan Youssef sol kanattan Yozgatspor ceza sahasına girer girmez yerden ve düzgün bir vuruş yaparak takımını 2-0 öne geçiren golü attı. 59’uncu dakikada Alper’in sağ kanattan Yozgatspor ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Ergun’un kafa şutu üsten az farkla auta çıktı. 70’inci dakikada Yozgatspor ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Youssef’in kafa şutu bir kez daha filelerle buluştu: 4-0. 83’üncü dakikada gelişen Nevşehir Belediyespor atağında Youssef’in ceza sahası dışından sert şutu yan ağlarda kaldı. 86’ıncı dakikada Youssef’in Yozgatspor defansının arkasına attığı topla buluşan Ozan’ın kaleci Ökkeş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut yan ağlarda kaldı. 88’inci dakikada gelişen Nevşehir Belediyespor konkra atağında topla buluşan Erme Yozgatspor ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve oyunun skorunu belirledi: 4-0. Yozgatspor aldığı bu mağlubiyet ile 5 puanda kalırken, haftaya 2 puanla giren konuk ekip Nevşehirspor ise puanını 5’e yükseltti.