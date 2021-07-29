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Yangı Köyü Birinci Ligde

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde bir iş adamı tarafından kurulan Yozgat Yangı Köyü Güreş takımı Ankara’da gerçekleştirilen terfi müsabakalarında birinci lige yükseldi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 00:26
Yangı Köyü Birinci Ligde

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde İş insanı Selim Özhan tarafından kurulan Yozgat Yangı Köyü serbest güreş takımı Ankara’da gerçekleştirilen güreş müsabakalarında takım halinde ikinci olarak Birinci Lige yükselme başarısını gösterdi.
Yozgat Yangı Köyü güreş Kulübü ile birlikte Ankara EGO Spor Kulübü, Yalova Altınova Belediye Spor Kulübü, Erzurum Tortum Spor Kulübü, Göksun Yatılı Bölge Spor Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ve Tokat Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü Ankara’da birinci lige çıkabilmek için mindere çıktılar. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen terfi müsabakaları sonrasında ise Ankara EGOspor birinci olurken Yozgat Yangı Köyü ise ikinci olarak birinci lige terfi etti. Antrenör Semih Koç gözetiminde terfi müsabakalarına katılan Yozgat temsilcisi 5 üçüncülük, 1 ikincilik ve 2’de birincilik elde ederek Birinci Lige yükseldi. Yozgat Yangı Köyü Serbest Güreş takımından 61 kiloda Ercan Keskin ve 97 kiloda Soner Kızıl birinci, 125 kiloda Burak Selvi ikinci, 57 kiloda Mustafa Hürrem, 65 kiloda Ali Güvenlik, 74 kiloda Gökhan Yiğen, 79 kiloda Mecit Kılıç, 92 kiloda Yar Ahmet Kılıç ise Üçüncü oldu. Müsabakalar sonrasında 200 puan toplayan Ankara EGO Spor Kulübü ve 165 puan toplayan Yozgat Yangı Köyü Spor Kulübü takımları birinci lige terfi ettiler. 

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Yangı Köyü Birinci Ligde
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