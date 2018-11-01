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YALNIZ BIRAKMIYORLAR

BÖLGESEL Amatör Lig Dördüncü Grup’un lideri Yozgatspor’u Kulüp Başkanı Kazım Arslan ve Yönetim Kurulu üyeleri yalnız bırakmıyor.

YALNIZ BIRAKMIYORLAR

BÖLGESEL Amatör Lig Dördüncü Grup’un lideri Yozgatspor’u Kulüp Başkanı Kazım Arslan ve Yönetim Kurulu üyeleri yalnız bırakmıyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:15
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YALNIZ BIRAKMIYORLAR

İlk 5 haftada şampiyonluk adayları ile oynadığı zorlu müsabakalardan galip çıkan ve namağlup olarak grup lideri olan Yozgatspor’a destek olmak amacıyla yönetim takımı yalnız bırakmıyor. Önceki gün kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Safranbolu Belediyespor hazırlıklarını sürdüren Yozgatspor’un bu antrenmanını tam kadro izleyen yöneticiler oyunculara da moral kaynağı oluyor. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, yönetim kurulu olarak namağlup lider durumda olan takımlarının yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla bir çok antrenmanını izlediklerini söyledi. Yozgatspor’un aldığı galibiyetler ile iyi bir hava yakaladığını dile getiren Arslan, ‘’Takımımız galibiyetlerin de etkisiyle iyi bir hava yakaladı. Bu hava şehre de yansıması oldu. Taraftar, futbolcu ve şehrimiz tamamen bütünleşti ve şampiyonluğa kilitlendiler. Bizde yönetim olarak takımımızın her fırsatta yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığı bütün antrenmanlarda en az bir yöneticimiz takımımızın yanında oluyor’’ dedi. 

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