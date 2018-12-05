Yalnız bırakmadılar

Tribünden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kız takımını destekleyen kırmızı siyahlı ekip, maç sonrasında ise sahadan galibiyet ile ayrılan kızları ayakta alkışlayıp tebrik ettiler. Yozgat Bozokspor kulüp Başkanı Cenker Doğan ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kız takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam da birbirlerini tebrik edip, bundan sonraki müsabakalarda da başarı dileğinde bulundular.
05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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