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Yalnız bırakmadılar

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor da oyuncular, Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kız takımının Pertek Belediyespor ile oynadığı müsabakada bayan arkadaşlarını yalnız bırakmadılar.

Yalnız bırakmadılar

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor da oyuncular, Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kız takımının Pertek Belediyespor ile oynadığı müsabakada bayan arkadaşlarını yalnız bırakmadılar.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
82 Okunma
Yalnız bırakmadılar

Tribünden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kız takımını destekleyen kırmızı siyahlı ekip, maç sonrasında ise sahadan galibiyet ile ayrılan kızları ayakta alkışlayıp tebrik ettiler. Yozgat Bozokspor kulüp Başkanı Cenker Doğan ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kız takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam da birbirlerini tebrik edip, bundan sonraki müsabakalarda da başarı dileğinde bulundular.

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