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Yalnız bırakmadılar

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Kızıltepe Spor Lisesi ile oynadığı müsabakayı Vali Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve eşi Nagihan Köse ile birlikte izledi.

15 Şubat 2022 Salı 00:30
Yalnız bırakmadılar

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının 6 sayı farkla kazandığı müsabaka sonrasında sporcuların yanına giden Köse ailesi ve Polat, sporcuları aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ederek kalan müsabakalarda başarı dileğinde bulundular. Belediye Başkanı Celal Köse kendi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ‘’Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda 1. Lig Hentbol Kadınlar A Grubu'nda ilimizi temsil eden Yozgat ASP Hentbol takımı ile Mardin temsilcisi Mardin Kızıltepe Spor Lisesi takımının mücadelesini izledik. 35-29'luk skorla maçı kazanan Bozkırın Başaklarını ve takım yönetimini tebrik ediyorum. İnşallah tüm spor branşlarında şehrimiz adından söz ettirecek’’ dedi.

Son Güncelleme: 14.02.2022 18:36
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