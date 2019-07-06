Yalçın’dan spor okuluna ziyaret

Akdağmadeni ilçe stadında gerçekleştirilen Yaz Futbol Okulunda öğrenciler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Nezih Yalçın belediye tarafından çocukların yaz tatillerini sağlıklı ve faydalı bir şekilde geçirmeleri için 8-14 yaş arası yaz futbol okulunda eğitimlerin antrenörler eşliğinde devam etiğini söyledi. Antrenmanda öncesinde çocuklarla Antrenörlerden kurs hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Yalçın, ‘’İlçemizde bizler için en büyük değer olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daima yanında olacağız’’ dedi.