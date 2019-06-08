Yağlı güreşler ilgi gördü

Dün Sorgun’da yapılan yürüyüş ile start alan Sorgun 11’inci Sorgun yağlı güreşlerine Kırkpınar şampiyonları da katıldı. Birçok kategoride gerçekleştirilen yağlı güreşler Aydınlık Evler Mahallesi İmam Hatip Caddesinde oluşturulan er meydanında güreşçiler birbirlerini yenebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Sorgun halkının yoğun ilgi gösterdiği güreşlere, Başpehlivanlar Mehmet Yeşilyeşil, Fatih Atlı, Osman Aynur, Hamza Köseoğlu, İsmail Koç ve Furkan Durmuş Altun’da yağlı güreşlerde başpehlivanlık için boy gösterdi.