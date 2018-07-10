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Yabancılar ile devam

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor da yabancı oyuncuları Jovan Talevski ve Dmitriy Turchenko yeni sezonda da kırmızı siyahlı formayı giyecek.

Yabancılar ile devam

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor da yabancı oyuncuları Jovan Talevski ve Dmitriy Turchenko yeni sezonda da kırmızı siyahlı formayı giyecek.

10 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Yabancılar ile devam

Yozgat Bozokspor’un yeni sezonda şampiyonluk hedeflediği kadroda yer alacak olan Jovan ve Dmitriy geçen sezon gösterdikleri performans ile göz doldurmuşlardı. Yozgat’ı da çok seven iki yabancı oyuncu her fırsatta Yozgat’ta kalmak istedikleri dile getirmişlerdi. Yeni sezon için anlaşmaya varmalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Jovan ve Dmitriy, ‘’Yozgat Bozokspor’un yeni sezonda şampiyonluk yolunda katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisin yapacağız. Yozgat’ı ve Yozgat insanını çok seviyoruz. Yozgat’ta bir çok arkadaşımız bulunuyor. Burada bir yıl daha zaman geçireceğimiz için çok mutluyuz. Yeni sezonda inşallah hedefimize ulaşırız ve ait olduğumuz yere Süper Lig’e çıkarız’’ dediler.

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