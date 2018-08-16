Yabancılar göz dolduruyor

Kırmızı siyahlı ekibin Nijeryalı oyuncuları Ezzy Priestley, Iria Fidelis Nevşehir kampında antrenmanlarda gösterdikleri performans ile göz doldurdu. Kırmızı siyahlı ekibin Nijeryalı yıldızları Ezzy Priestley ile Iria Fidelis, Yozgatspor’un başarısı için kırmızı siyahlı kulübe geldiklerini söylediler. Nevşehir kampında gösterdikleri performansı ligde de göstereceklerini belirten Nijeryalı oyuncular, ‘’Yozgatspor’u şampiyon yapmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışacağız ve takımımızın başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu sene Yozgatspor’u şampiyon yapacağımıza inanıyoruz. Nevşehir’de güzel bir arkadaşlık ortamı yakaladık ve çok iyi çalışıyoruz. Sezona tam manasıyla hazır bir halde gireceğiz’’ dedi.