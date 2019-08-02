Yabancı oyuncu yasaklandı

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonunda uygulanacak olan oynama yaşı ve yabancı uyruklu futbolcularla ilgili kararlar aldı. Yabancı oyuncular ile ilgili alınan karar ise şu şekilde; ‘’2019-2020 sezonundan itibaren Bölgesel Amatör Lig’de ve büyükler kategorisinde ilin en üst yerel liginde yabancı uyruklu futbolcu oynayamayacak. İlin en üst yerel liginin altındaki liglerde Türkiye’de en az 1 yıl oturma izni almış, 2002 ve daha büyük doğumlu en fazla iki yabancı uyruklu futbolcu oynayabilir. Ayrıca tüm amatör kulüplerin U-19 kategorisinde 2001-2004 yılları arası doğumlu Türkiye’de en az bir yıl oturma izni almış en fazla iki yabancı uyruklu futbolcu oynayabilir. U-17 ve daha küçük yaş kategorilerindeki takımlarda 2003 ve altı doğumlu Türkiye’de en az bir yıllık oturma izni almış istenildiği kadar yabancı uyruklu futbolcu ise oynatılabilecek.’’

ESAME LİSTESİNDE 5 GENC OLACAK

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu aldığı karar ile yeni sezonda ilk 18 kişilik müsabaka listesinde 5 genç oyuncu bulundurma zorunluluğu getirdi. Müsabaka listesinde en az 5 oyuncu oynatma ile ilgili madde ise şu şekildi; ‘’2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. ve 2. Amatör liglerde 18 kişilik müsabaka isim listesine 1997 ve daha küçük doğumlu en az beş futbolcu yazılmak zorunda. 18 kişilik müsabaka isim listesine 1990 ve daha büyük doğumlu en fazla beş futbolcu yazılabilir. 18 kişilik müsabaka isim listesine 1997 ve daha küçük doğumlu en az beş futbolcu yazılmazsa veya 1990 ve daha büyük doğumlu beşten fazla futbolcu yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir.’’

BAL’DA TRANSFER BAŞLADI

SORGUN Belediyespor’un da mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde transfer dönemi resmen başladı. Amatör futbolcuların birinci transfer dönemi işlemleri 30 Temmuz - 11 Ekim tarihleri arasında, ikinci transfer dönemi işlemleri ise 02 Ocak-14 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceği öğrenildi.