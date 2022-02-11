Wushu’da Akdağmadeni farkı

Antalya Kemer’de düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Wushu Türkiye Şampiyonasında A Yıldızlar kategorisinde Akdağmadeni Belediyespor sporcuları Aleyna Kırıksoku 56 kilogramda Türkiye Şampiyonu olurken, Şeymanur Bostan ise 52 kilogramda Türkiye 3’sü oldu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Bizleri gururlandıran ilçemize şampiyonluk yaşatan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyor, müsabakaları hala devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum. Çocuklarımızın geleceği için emek veren, Antrenör hocalarımız Tayfun Öztürk, Taner Öztürk ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Ayhan Karabulut’a teşekkür ediyorum’’ dedi.