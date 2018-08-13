Voleybolde transfere devam

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Hikmet Vural, kulüp olarak çok iyi transferler yaptıklarını ve antrenör Ümit Terzi’nin tüm istediği oyuncuları kadrolarına dahil ettiklerini belirtti. Bundan sonra söz sırasının teknik heyet ve voleybolcularda olduğunu ifade eden Vural, "Gerçekten çok iyi bir kadro kurduk. Bu kadroyla öncelikli hedefimiz play-off maçları, ardından da Efeler Ligi olacak. Ben oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyorum" dedi.

Vural, Ali Samet İçmeğiz'in bir üst lige çıkmak için takıma büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.