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Voleybolda uzaktan eğitim

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Voleybol kursu online olarak devam ediyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:49
Voleybolda uzaktan eğitim

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü İhsan Arslan gözetiminde Çok Amaçlı Spor Salon’unda yapılan antrenmanlar tam kapanma dönemi ile birlikte başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle online olarak yapılıyor. Voleybol antrenmanlarını devam ettirmek isteyen çocuklar evlerinden online olarak hocaları ile canlı bağlantı yaparak bireysel antrenmanlar yapıyorlar. Bireysel antrenman yapan sporcular tam kapanma dönemi tamamlanıncaya kadar da formlarını korumuş oluyorlar. Uzaktan eğitim şeklinde devam eden antrenmanların tam kapanma dönemi tamamlandıktan sonra yeniden çok amaçlı spor salonunda takım halinde çalışılmaya devam edileceği bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Voleybolda Uzaktan Eğitim
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