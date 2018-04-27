Voleybolda transfer atağı

Bir süre önce Göktuğ Şeref ve Keremcan Acar’ı renklerine bağlayan Sorgun Belediyespor, dün de son olarak Düzce Belediyespor Voleybol takımında forma giyen, Alperen Aydın ve Sorgun Belediyespor’un 1. Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi olan Eyüphan Ertuğral ile sözleşme imzaladı.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural, transfer çalışmalarını mayıs ayı içerisinde bitirmeyi planladıklarını ifade etti. Vural, “Yeni sezonda bütün takımlar güçlü bir kadro ile lige girmek istiyor ve bunun için de transfer çalışmalarına erken başladılar. Bizler de hocamızın listesi doğrultusunda bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah’a şükür şu ana kadar kimlerle görüştüysek, hepsiyle anlaştık. Hiçbir oyuncuda sıkıntı yaşamadık. Sorgun Belediyespor oyuncuların değerini bilen, oyunculara verdiği sözü yerine getiren bir kulüptür. Bunu geçen yıl takımımızın formasını giyen oyuncularımız çok iyi bilir. Bu durum yeni görüştüğümüz oyuncular için de iyi referans oluyor. Mayıs ayının ortalarına kadar 5-6 transfer daha yapıp transfer çalışmalarımızı sona erdireceğiz. Amacımızı ilimizi, ilçemizi önümüzdeki sezon en iyi şekilde temsil edecek bir takım oluşturabilmek. Bu amaç doğrultusunda elimizden gelen her türlü fedakarlığı göstereceğiz” dedi.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi ise, şu ana kadar 4 oyuncu ile anlaşma yaptıklarını dile getirdi. Terzi, “Alperen Aydın geçen yıl Düzce Belediyespor’da oldukça başarılı olmuş bir oyuncudur. Düzce’nin play off maçları oynamasında büyük katkıları olmuştur. 1981 doğumlu bu oyuncumuz daha önce Marmara Koleji, Fındıklıspor, Bursa Emniyet, Erdemirspor, Bozkurt Belediye, Tokat Belediye Plevne, Torul Gençlik, Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş Belediye, Antalya Türk Telekom, Palandöken Belediyespor takımlarında forma giydi. Eyüphan ise geçen yıl Sorgun Belediyespor da oynadı. Bu yıl sözleşme yeniledi. Transfer ettiğimiz dört oyuncu da voleybol camiası tarafından çok iyi tanınan ve oldukça başarılı olan oyunculardır” diye konuştu.

