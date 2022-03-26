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Voleybolda tek düşünce galibiyet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, bugün Sorgun Spor Salonu’nda saat 16.00’da Allpower Akü Cizre Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:06
Voleybolda tek düşünce galibiyet

Ligde son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıpları ile zor durumlar geçiren sarı siyahlı ekip Allpower Akü Cizre Belediyespor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Bugün kendi sahalarında Allpower Akü Cizre Belediyespor ile oynayacakları müsabakadan galibiyet dışında başka bir düşüncelerinin bulunmadığını söyledi. Son haftalarda aldıkları mağlubiyetlerden dolayı sıkıntılı günler geçirdiklerini hatırlatan Aksoy, kalan müsabakaları kazanarak hem tehlikeli bölgeden hızla uzaklaşmak istediklerini hem de üst sıralara tırmanarak ilk 8 şanlarını devam ettirmek istediklerini belirtti. İç saha avantajlarını kullanarak Allpower Akü Cizre Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanacaklarına inandığını dile getiren Aksoy, mağlubiyetlere artık tahammüllerinin kalmadığını yeni bir çıkış yakalamaları gerektiğini sözlerine ekledi. 

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