Voleybolda son maç

Sezona Play-Off parolası ile başlayan ve bu hedefine ligin bitimine bir hafta kala ulaşan Sorgun Belediyespor lider Sungurlu Belediyespor ile bu gün kendi sahasında prestij müsabakasına çıkacak. Güçlü rakibini yenerek ilk yarının rövanşını almak isteyen sarı siyahlı ekip bu müsabaka sonrasında Play-Off maçlarının hazırlıklarına başlayacak.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, bu gün kendi sahalarında lider Sungurlu Belediyespor’u konuk edeceklerini söyledi. Güçlü rakiplerine ligin ilk yarısında yenildiklerini hatırlatan Arslan, ‘’Bu gün Sungurlu Belediyespor’u yenerek güçlü rakibimizden rövanşı almak istiyoruz. Bu müsabaka sonrasında ara vermeden Play-Off müsabakalarının hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimiz Birinci Lig bunun içinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ dedi.