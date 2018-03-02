Voleybolda rakipleri belli oldu

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural, takımın elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını, play off müsabakalarında da aynı başarıyı göstererek, finale yükseleceklerinden emin olduklarını dile getirdi. Vural, Sorgun Belediyespor olarak hem futbol hem de voleybolda bu yıl büyük hedefleri olduğunu ifade ederek “Öncelikli hedefimiz pazartesi günü Elazığ’da başlayacak olan yarı final müsabakaları. Bu müsabakalarda rakiplerimizde belli oldu. Pazartesi günü saat 14.00 de Yakup Kılıç Kapalı Spor Salonu’nda Diyarbakır Peyasspor ile oynayacağız. Salı günü ise ikinci grubu birinci bitiren Oylat Kap İnegöl Belediyespor ile, son gün de Bitlis Türşad ile karşılaşacağız. Ben takımımızın bu karşılaşmalardan galibiyet ile ayrılıp, finallere yükseleceğine inanıyorum. Grup maçlarında ilçemizi başarı ile temsil eden voleybolcularımıza ve hocalarına, ayrıca kulübümüze büyük destek veren Belediye Başkanımız Ahmet Şimşek’e teşekkür ediyorum” dedi.