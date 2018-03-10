Voleybolda rakip tanıdık

18-20 Mart tarihleri arasında Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan Play-Off final grubunda Birinci Lig’e çıkmak için mücadele edecek olan Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, ilk müsabakasını Play-Off’lara yükselmeden önce aynı grupta yer aldığı Sungurlu Belediyespor ile oynayacak. İkinci müsabakasını 19 Mart tarihinde Saint Joseph takımı ile oynayacak olan sarı siyahlı ekip son müsabakasını ise Adana Seyhan Belediyespor ile oynayacak. İlk iki sıraya girecek olan takımların Birinci Lig’e yükseleceği Play-Off final grubu müsabakaları Adıyaman Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanacak.

