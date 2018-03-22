Voleybol’da kızlar Tecrübe kazandı

ANALİG Voleybol çeyrek final müsabakalarında Yozgat ile birlikte Mersin, Karaman, Adana, Hatay, Antalya, Osmaniye, Ankara, Kırıkkale, Konya, Kayseri ve Nevşehir takımları final müsabakalarına kalabilmek için Burdur’da çaba gösterdi. Ankara, Osmaniye ve Adana takımlarının yer aldığı grupta mücadele eden Yozgatlı kız voleybolcular iyi maçlar çıkarmasına karşılık şansız mağlubiyetler alarak turnuvadan elendiler. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü İhsan Arslan, Burdur’da düzenlenen turnuvada oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ancak tecrübesizliklerinin kurbanı olduklarını söyledi. Turnuvada tecrübe kazandıklarını dile getiren Arslan, ‘’İyi bir takımımız var. Gelecek vadeden kızlarımız ilerleyen dönemlerde daha büyük başarılara imza atacaklardır. Bu turnuvada çeyrek finale yükselmek te bizim için iyi bir başarıydı. Bundan sonraki yıllardaki hedefimiz her zaman Türkiye şampiyonluğu olacaktır’’ dedi.