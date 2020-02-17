Voleybolda fire verdik

Maçı Hakkı Demiralay ve Gürhan Gül yönetti. Tokat Belediye Plevne sahaya ‘Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius, Cansın Hacıbekiroğlu, Mert Tetik’ ile çıktı, ‘Semih Çelik ve Berkant Hızarcı’ yedek soyundu. Sorgun Belediyespor ise, ‘Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Centelles, Alfonso’ ile mücadele etti. ‘Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Demirhan Durul, Rahmi Çağlar Aksoy, Görkem Sertel, Yusuf Erdem, Fırat Kantarcıoğlu’ da yedekte bekledi. Sorgun Belediyespor ilk iki seti aynı skorla 23-25 kazandı. Daha sonraki setlerde ise rakibi toplanınca, bu setleri 28-26, 25-19 ve 15-9 kaybetti. Sorgun Belediyespor, 18’inci haftayı tek puan ile kapatarak, düşme hattında kaldı.