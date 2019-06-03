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Voleybolda belirsizlik hakim

YOZGAT’ı bu sezon Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde başarıyla temsil eden ve Efeler Ligi’nin kapısından dönen Sorgun Belediyespor Voleybol takımının yeni sezonda ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Voleybolda belirsizlik hakim

YOZGAT’ı bu sezon Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde başarıyla temsil eden ve Efeler Ligi’nin kapısından dönen Sorgun Belediyespor Voleybol takımının yeni sezonda ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Voleybolda belirsizlik hakim

İki sezon önce kurulan ve kurulduğu ilk senesinde İkinci Lig’den Birinci Lige yükselme başarısını gösteren Sorgun Belediyespor, Birinci Lig’de de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off müsabakaları oynamaya hak kazanmıştı. Play-Off birinci tur müsabakalarını zirvede tamamlayarak finallere yükselen Sorgun Belediyespor, bir müsabakasını kazanıp ikinci müsabakasını kaybetmişti. Final grubundaki son maçında ise Beşiktaş ile karşılaşan sarı siyahlı ekip güçlü rakibine 3-1 mağlup olunca Efeler Ligi’ne yükselme şansını bir başka bahara bırakmıştı. Şimdi şampiyon takımın yeni sezonda sahaya çıkıp çıkmaması konusunda belirsizlik devam ediyor. Sorgun Belediyesi’nin destekleri ile ligde mücadele eden sarı siyahlı ekip, mevcut belediye başkanı değişmesinin ardından takımın son durumu netlik kazanmadı. Sorgun Belediyesi’nin kerdi ismini taşıyan Voleybol takımını destekleyip desteklemeyeceği merak edilirken, edinilen bilgiye göre ise Efeler Ligi’nden bir takımın ligde çekilme ihtimalinin bulunduğu, bu takımın ligden çekilmesi durumunda ise Sorgun Belediyespor’un Efeler Ligi’ne yükseltileceği öğrenildi. Eğer Sorgun Belediyespor Efeler Ligi’ne yükseltilir ise yeni sezonda lige devam edeceği, yükselmemesi durumunda ise Valiliğe devredileceği yönünde söylentiler bulunuyor. 

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