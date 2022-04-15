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Voleybolculardan ziyaret

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Sarıkaya Gençlikspor Kulübü başkan ve yönetimi Kaymakam Samet Serin’i ziyaret etti.

15 Nisan 2022 Cuma 00:04
Voleybolculardan ziyaret

Kulüp başkanı ayın zamanda da Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuz Kağan Sungur Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi’nde faaliyet gösterecek olan takımlarının çalışmaları hakkında kaymakam Serin’e bilgi verdi. Kulüp Başkanı Sungur, Sarıkaya’yı Voleybol Bölgesel Amatör Ligi’nde ilk defa kendi kulüplerinin temsil edeceğini söyledi. Hedeflerinin ligi üst sıralarda tamamlayarak bir üst lige çıkmak olduğunu dile getiren Sungur, Yozgat’ı ve Sarıkaya ilçesine Voleybol branşında en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıya Kaymakamı Serin ise lig öncesinde Sarıkaya Gençlikspor kulübüne başarı dileğinde bulundu. Daha sonra Kulüp Başkanı Sungur, Kaymakam Serin’e kulüp formalarını hediye etti. 

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