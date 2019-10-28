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Voleybolculardan kötü başlangıç

AXA Sgorta Efeler Ligi’nde ilk müsabakasına çıkan Sorgun Belediyespor erkek Voleybol takımı deplasmanda Spor Toto takımına 3-1 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yaptı.

Voleybolculardan kötü başlangıç

AXA Sgorta Efeler Ligi’nde ilk müsabakasına çıkan Sorgun Belediyespor erkek Voleybol takımı deplasmanda Spor Toto takımına 3-1 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yaptı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Voleybolculardan kötü başlangıç

Bu yıl AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor 2019-2020 Sezonunun ilk maçında Ankara deplasmanında Spor Toto takımına 3-1 yenildi. Başkent Voleybol Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip 25-21 kazandı. Maçın ikinci seti karşılıklı sayılarla başladı. İkinci teknik molaya konuk ekip Sorgun Belediyespor 12-10 önde girmesine rağmen ev sahibi ekip bu seti de 25-23 kazanmasını bildi. Maçın üçüncü setine Sorgun Belediyespor iyi başladı. Üçüncü teknik molaya 12-7 önde giren konuk ekip mola sonrasını da iyi oynayarak bu seti 25-15 gibi farklı şekilde kazandı. Maçın 4. setine ev sahibi ekip iyi başladı. Sorgun Belediyespor’un kendilerini yakalamasına izin vermeyen Spor Toto Voleybol Takımı bu seti 25-22 maçı da 3-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

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