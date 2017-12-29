Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115097
ALTIN
158.635
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.1193
EURO
4.5435

Voleybolcular yeni yıla kaldı

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, 26 Aralık tarihinde başlayacak olan devre arası kampını bir hafta erteledi.

Voleybolcular yeni yıla kaldı

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, 26 Aralık tarihinde başlayacak olan devre arası kampını bir hafta erteledi.

29 Aralık 2017 Cuma 07:00
33 Okunma
Voleybolcular yeni yıla kaldı

Ligin ilk yarısının son haftasında Sungurlu Belediyespor ile karşılaşan ve bu müsabaka sonrasında Antrenör Soner Arslan tarafından 10 günlük izin verilen sarı siyahlı ekibin 26 Aralık tarihinde Sorgun’da toplanması bekleniyordu. Takıma yapılması planlanan takviye nedeniyle yürütülen transfer görüşmelerinin uzaması nedeniyle devre arası kamp programı 2 Ocak tarihine ertelendi. 
KADROYA TAKVİYE
Lige verilen ara Sorgun Belediyesporlu oyuncular izin kullanırken, teknik ekip ve yönetim bu izin süresinde boş durmuyor. Transfer çalışmalarını yürüten sarı siyahlılar üst liglerden görüştükleri oyuncuları kadrolarına katmaya çalışıyorlar. Antrenör Soner Arslan’ın verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Sorgun Belediyespor yönetimi üst liglerde oynamış olan 3 oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı bu oyuncuların 2 Ocak tarihinde başlayacak olan devre arası kampına büyük olasılıkla katılacakları bildirildi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şefaatli play-off’a kilitlendi
Şefaatli play-off’a kilitlendi
BOZOK GALiBiYET iSTiYOR
BOZOK GALiBiYET iSTiYOR
YOZGATSPOR GÜÇLENiYOR
YOZGATSPOR GÜÇLENiYOR
İnancımızı yitirmedik
İnancımızı yitirmedik
ASKF’den yakın takip
ASKF’den yakın takip
O isim de ayrıldı
O isim de ayrıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim