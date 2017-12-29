Voleybolcular yeni yıla kaldı

Ligin ilk yarısının son haftasında Sungurlu Belediyespor ile karşılaşan ve bu müsabaka sonrasında Antrenör Soner Arslan tarafından 10 günlük izin verilen sarı siyahlı ekibin 26 Aralık tarihinde Sorgun’da toplanması bekleniyordu. Takıma yapılması planlanan takviye nedeniyle yürütülen transfer görüşmelerinin uzaması nedeniyle devre arası kamp programı 2 Ocak tarihine ertelendi.

KADROYA TAKVİYE

Lige verilen ara Sorgun Belediyesporlu oyuncular izin kullanırken, teknik ekip ve yönetim bu izin süresinde boş durmuyor. Transfer çalışmalarını yürüten sarı siyahlılar üst liglerden görüştükleri oyuncuları kadrolarına katmaya çalışıyorlar. Antrenör Soner Arslan’ın verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Sorgun Belediyespor yönetimi üst liglerde oynamış olan 3 oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı bu oyuncuların 2 Ocak tarihinde başlayacak olan devre arası kampına büyük olasılıkla katılacakları bildirildi.

