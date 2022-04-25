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Voleybolcular turladı

Voleybol Erkekler Bölgesel Ligi’nde mücadele eden Yurdum Gençlikspor, Kırşehir Akademispor’u 3-0 mağlup ederek İkinci Lige yükselme Play-Off müsabakalarına adını yazdırdı.

25 Nisan 2022 Pazartesi 00:04
Voleybolcular turladı

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın bütün setleri de başa baş mücadele ile geçti. Oldukça çekişmeli geçen birinci sette rakibini 25-22 yenen Yurdum Gençlikspor müsabakada 1-0 öne geçti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan ev sahibi Yurdum Gençlikspor, bu seti de Kırşehir Akademispor karşısında 25-19 kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Müsabakanın üçüncü setinde ise Kırşehir Akademispor, iyi bir başlangıç yaptı. Uzun bir süre oyunu önde götüren Kırşehir Akademispor, oyun hakimiyetini Yurdum Gençlikspor’a kaptırınca, Yurdum Gençlikspor önce beraberliği yakaladı daha sonra rakibi karşısında öne geçerek bu seti 25-21 kazandı. Müsabakayı 3-0 kazanan Yurdum Gençlikspor grubunu birinci sırada tamamlayarak İkinci Lige yükselme Play-Off müsabakası oynamaya hak kazandı. 
Play-Off müsabakalarının 21-24 Haziran tarihleri arasında oynanacağı, müsabaka yerinin ise ileriki bir tarihte belli olacağı öğrenilirken, Play-Off müsabakalarında kendi grubunda ilk 3 sırayı alan takımın ise İkinci Lige yükseleceği öğrenildi. 

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