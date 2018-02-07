Voleybolcular toplandı

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, geçtiğimiz haftayı maç yapmadan bay geçirdikleri için oyuncularına bir haftalık izin verdiğini ve bu izin sürelerinin dün itibariyle dolduğunu söyledi.

Sorgun’da kendi tesislerinde toplanarak hafta sonu Gümüşhane Telekom takımı ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Arslan,

‘’Ligin son sırasında bulunan rakibimizi kesinlikle küçümsemeden her takıma çalıştığımız gibi aynı ciddiyette çalışacağız. Kesinlikle rakibimizi küçümseme gibi bir olaya girmeyeceğiz. Eğer rakibimizi küçümsersek bunun faturasını ağır ödeyeceğimizin farkındayız. Bu nedenle Gümüşhane Telekom takımı ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp rakibimizi deplasmanda yenmek istiyoruz’’ dedi.