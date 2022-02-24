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Voleybolcular seri peşinde

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, yarın deplasmanda Spor Toto takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

24 Şubat 2022 Perşembe 00:14
Voleybolcular seri peşinde

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligde seri yakalamayı amaçlıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, 5 haftalık mağlubiyet serisine geçtiğimiz hafta sonu Yeni Kızıltepespor ile oynadıkları müsabakayla son verdiklerini söyledi. Artık ligde seri yakalamak istediklerini dile getiren Aksoy, ‘’Yeni Kızıltepespor ile oynadığımız müsabakayı kazandığımız için çok mutluyuz. Aldığımız bu galibiyet ile hem kötü gidişatımıza son verdik hem de oyuncularıma bir nebze olsun moral oldu. Yeni Kızıltepespor karşısında aldığımız galibiyetin anlam kazanması için yarın deplasmanda Spor Toto takımı ile oynayacağımız müsabakayı da kazanmamız gerekiyor. Ankara temsilcisi ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlandık, takımım bu müsabakaya moral ve motivasyon açısından da hazır. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek hem yeni bir galibiyet serisi yakalayacağımıza hem de hedefimize yeniden yaklaşacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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