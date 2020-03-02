Voleybolcular kayıplarda

İstanbul Burhan Felek Voleybol Salon’unda oynanan müsabakayı Erol Akbulut, Mehmet Topal hakem ikilisi yönetti. Galatasaray HDI Sigorta Yasin Aydın, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Emre Savaş, Venno ile oyuna başlarken Onurcan Çakır, Antonov, Ertuğrul Metin, Muzaffer Yönet sonrada oyuna dahil oldu. Sorgun Belediyespor ise Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt oyuna başlarken, Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Görkem Sertel, Rıfat Kantarcıoğlu sonradan oyuna dâhil olan isimler oldu. Müsabakanın ilk setinde Sorgun Belediyespor karşısında ağırlığını hissettiren ev sahibi Galatasaray, bu seti 25-16 ikinci seti 25-15 üçüncü seti ise 25-19 müsabakayı da 3-0 kazandı.