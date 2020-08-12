Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1110
ALTIN
455.741
DOLAR
7.1942
STERLİN
9.4034
EURO
8.4407

Voleybolcular hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Sorgun Belediyespor voleybol takımı, kupa maçları öncesi 4 hazırlık karşılaşması yapamayı planladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:35
Voleybolcular hazırlıklarını sürdürüyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, ay sonunda oynayacağı AXA Sigorta Kupa Voley maçları öncesi 4 hazırlık karşılaşması yapacak. Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Bahadır Aksoy, 13 Temmuz'da başladıkları hazırlık çalışmalarının aralıksız ve sorunsuz bir şekilde devam ettiğini, Lazar Cirovic'in de gelmesiyle kadronun tamamlandığını belirtti. Kupa ve lig maçlarına bazen günde üç, bazen de iki antrenmanla hazırlandıklarını aktaran Aksoy, "Ağustos sonunda başlayacak AXA Sigorta Kupa Voley maçlarında Galatasaray, Halkbank ve Haliliye Belediyespor ile karşılaşacağız. Maçlarımızı Ankara'da Başkent Voleybol Salonu'nda oynayacağız. Galatasaray ve Halkbank AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluğa oynayacak takımlar. Haliliye Belediyespor da çok iyi bir kadro kurdu. Bizim hedefimiz ilk iki sırada yer alıp, bir üst tura çıkmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Aksoy, kupa maçları öncesi 14-15 Ağustos'ta Ankara'da Başkent Voleybol Salonu'nda Halkbank ile iki hazırlık karşılaşması yapacaklarını belirterek, "24-25 Ağustos'ta ise evimizde Tokat Belediye Plevne takımı ile iki hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarda takımımızın ve oyuncularımızın form durumunu daha yakından görme fırsatımız olacak" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Voleybolcular Hazırlıklarını Sürdürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIZLARDA DURMAK YOK
KIZLARDA DURMAK YOK
Yüzme havuzuna kota
Yüzme havuzuna kota
Tekvando kursu
Tekvando kursu
Engeller yüzme ile aşılacak
Engeller yüzme ile aşılacak
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Sarıkaya’da Basketbol kursu
Sarıkaya’da Basketbol kursu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim