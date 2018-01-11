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Voleybolcular hazırlanıyor

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Voleybolcular hazırlanıyor

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Voleybolcular hazırlanıyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, Pazar günü konuk edecekleri Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Ligin ikinci yarısına Çorum Belediye Gençlikspor galibiyeti ile başladıklarını hatırlatan sarı siyahlı ekibin Antrenörü, ‘’Bu hafta Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağımız müsabakayla galibiyet serisi yakalayıp bunu da ligin son haftasına kadar götürmeyi planlıyoruz. Ligde sonuna kadar zirve yarışından kopmak istemiyoruz. Bunun içinde rakiplerimizin hepsini yenmek istiyoruz. Bizim hedefimiz Play-Off’lara grup lideri olarak gitmek ve bunu da başaracak güce sahibiz’’ dedi.

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