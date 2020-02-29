Voleybolcular Galatasaray’ı gözüne kestirdi

Son haftalarda aldığı mağlubiyetler ile düşme hattındaki yerini pekiştiren sarı siyahlı ekip, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak zorlu deplasmanda puan ile dönmek istiyor. Son haftalarda önce ligdeki birebir rakiplerine kaybeden, ardından da üst üste şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile karşılaşan ve o müsabakaları da kaybeden sarı siyahlı ekip, Galatasaray karşısında en azından bir puan alarak ligdeki kötü gidişatına dur demenin hesaplarını yapıyor.