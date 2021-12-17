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Voleybola devam

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Voleybol kursu devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Spor Salon’unda Antrenör İhsan Arslan gözetiminde çalışan genç voleybolcular ileride büyük bir voleybolcu olmak istiyorlar.

17 Aralık 2021 Cuma 00:28
Voleybola devam

 Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kendilerine sundukları bu fırsatı çok iyi değerlendirmek istediklerini dile getiren genç voleybolcular ileride Sultanlar ve Efeler Ligi’nde oynamak istediklerini belirttiler. 

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