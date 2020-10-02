Voleybola Covit-19 engeli

Sorun Belediyespor Pazar günü deplasmanda Arkasspor ile oynayacağı müsabaka Arkasspor’un bazı oyuncular ile teknik ekipte Covit-19 virüsüne rastlanması nedeniyle ertelendi. Öte yandan Haliliye Belediyespor teknik ekibinden bir kişide Covit-19 tespit edilmesinden dolayı takımın tamamının karantinaya alındığı ve bu nedenle Haliliye takımının Bursa ve Arhavi takımları ile oynayacağı müsabakaların ertelendiği kaydedildi. Tokat Belediye Plevnespor’da ise bir oyuncuda Covit-19 virüsüne rastlandığı bu oyuncu ile temalı olan üç oyuncunun da karantinaya alınmasından dolayı Tokat temsilcisinin Spor Toto ve İnegöl Belediyespor ile oynayacağı müsabakaların da ertelendiği bildirildi.