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Voleybola Covit-19 engeli

SORGUN Belediyespor’un da mücadele ettiği Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Covit-19 nedeniyle bazı müsabakalar oynanmayacak.

02 Ekim 2020 Cuma 00:29
Voleybola Covit-19 engeli

Sorun Belediyespor Pazar günü deplasmanda Arkasspor ile oynayacağı müsabaka Arkasspor’un bazı oyuncular ile teknik ekipte Covit-19 virüsüne rastlanması nedeniyle ertelendi. Öte yandan Haliliye Belediyespor teknik ekibinden bir kişide Covit-19 tespit edilmesinden dolayı takımın tamamının karantinaya alındığı ve bu nedenle Haliliye takımının Bursa ve Arhavi takımları ile oynayacağı müsabakaların ertelendiği kaydedildi. Tokat Belediye Plevnespor’da ise bir oyuncuda Covit-19  virüsüne rastlandığı bu oyuncu ile temalı olan üç oyuncunun da karantinaya alınmasından dolayı Tokat temsilcisinin Spor Toto ve İnegöl Belediyespor ile oynayacağı müsabakaların da ertelendiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Voleybola Covit-19 Engeli
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