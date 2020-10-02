Voleybola Covit-19 engeli

Sorun Belediyespor Pazar günü deplasmanda Arkasspor ile oynayacağı müsabaka Arkasspor’un bazı oyuncular ile teknik ekipte Covit-19 virüsüne rastlanması nedeniyle ertelendi. Öte yandan Haliliye Belediyespor teknik ekibinden bir kişide Covit-19 tespit edilmesinden dolayı takımın tamamının karantinaya alındığı ve bu nedenle Haliliye takımının Bursa ve Arhavi takımları ile oynayacağı müsabakaların ertelendiği kaydedildi. Tokat Belediye Plevnespor’da ise bir oyuncuda Covit-19 virüsüne rastlandığı bu oyuncu ile temalı olan üç oyuncunun da karantinaya alınmasından dolayı Tokat temsilcisinin Spor Toto ve İnegöl Belediyespor ile oynayacağı müsabakaların da ertelendiği bildirildi.
02 Ekim 2020 Cuma 00:29