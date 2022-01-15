Voleybol turnuvası sona erdi

Sarıkaya Kaymakamlığı himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 16 takımın katılımı ile gerçekleştirilen turnuvanın final maçı Sarıkaya Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Final müsabakasında Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi takımı ile Devlet Hastanesi takımının karşı karşıya gelirken müsabakayı Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi takımı 3-0'lık skorla kazanarak şampiyon oldu. Devlet Hastanesi ikinci, Mevlana Pide takımı ise üçüncü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı olarak ise Sarıkaya Belediyesi takımı seçilirken, Komite Özel ödülüne de Fatih Ortaokulu takımı seçildi. Dereceye giren takımlara Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu, İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Saltuk Buğra Kılınç ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuz Kaan Sungur'un tarafından kupa ve madalyaları verildi.