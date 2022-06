Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nın final müsabakasında karşı karşıya gelen Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu ve Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nin mücadelesini büyük bir heyecana sahne oldu. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Son topa kadar ortaya koydukları güzel oyun ve verdikleri büyük mücadele için her iki takıma, onları her an destekleyen gençlerimize ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Boğazlıyan Devlet Hastanesi’ni ve katılan, dereceye giren diğer takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum’’ dedi. »Haber Merkezi