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Voleybol takımını kutladı

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Enver Çakır, Yozgat'ta yapılan voleybol müsabakasında şampiyon olan Çekerek Belediyespor Voleybol takımı ile birlikte kulüp yöneticileri ve antrenörünü makamında kabul ederek kutladı.

Voleybol takımını kutladı

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Enver Çakır, Yozgat'ta yapılan voleybol müsabakasında şampiyon olan Çekerek Belediyespor Voleybol takımı ile birlikte kulüp yöneticileri ve antrenörünü makamında kabul ederek kutladı.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Voleybol takımını kutladı

Antrenör Neslihan Deniz Kurtul yönetiminde Yozgat'ta yapılan genç erkekler voleybol müsabakalarına katılan Çekerek Belediyespor takımı İl birincisi oldu, grup elemelerine katılma hakkını elde etti. Kaymakam Çakır, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vahap Konakçı ile birlikte, turnuvadaki başarılardan dolayı Kulüp yöneticilerini, Antrenörü ve tüm sporcuları tebrik ederek, bölge müsabakalarında başarılı olması temennilerinde bulundu.

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