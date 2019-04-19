Voleybol takımını kutladı

Antrenör Neslihan Deniz Kurtul yönetiminde Yozgat'ta yapılan genç erkekler voleybol müsabakalarına katılan Çekerek Belediyespor takımı İl birincisi oldu, grup elemelerine katılma hakkını elde etti. Kaymakam Çakır, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vahap Konakçı ile birlikte, turnuvadaki başarılardan dolayı Kulüp yöneticilerini, Antrenörü ve tüm sporcuları tebrik ederek, bölge müsabakalarında başarılı olması temennilerinde bulundu.