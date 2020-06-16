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Voleybol takımına destek

Sorgun Belediyesporlu voleybolculara beş yıldızlı konfor.

16 Haziran 2020 Salı 00:09
Voleybol takımına destek

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Yozgat'ı temsil eden Sorgun Belediyesporlu voleybolcuları, Sorgun Safa Termal Otel sezon boyunca ücretsiz ağırlayacak.
Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, yeni sezonda voleybolcuların daha rahat bir ortamda konaklamalarının sağlanması amacıyla yapılan çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirtti.
Geçen sezon bazı voleybolcuları ve teknik ekibi aynı otelin konuk ettiğini ifade eden Gül, "Geçen sezon Sorgun Belediyespor voleybol takımının ana sponsorlarından biri olan otel, bu yıl bu sponsorluğu biraz daha ileri götürerek, tüm takımın konaklama sponsorluğunu üstlendi" dedi.
Gül, oyuncuların daha rahat bir ortamda konaklamaları, bu durumla ilgili kafalarında soru işareti kalmaması için Belediye Başkanı Erkut Ekinci'nin otel yönetimi ile yaptığı görüşmelerin olumlu netice verdiğini anlattı. Gül, "Buna göre Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediyespor voleybol takımı oyuncuları ve teknik ekibin tamamı, sezon boyu bedelsiz olarak otelde konuk edilecek. Biz de kulüp yönetimi olarak, fedakarlıklarından dolayı otel yönetimine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Voleybol Takımına Destek
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