Voleybol müsabakaları tamamlandı

Rıza Kayaalp, Celal Atik ve Rasim Kayhan Spor Salonlarında oynanan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Kızlarda ve erkeklerde üç grup halinde oynanan müsabakalar sonrasında erkeklerde Ankara, Tokat ve Sivas kızlarda ise Ankara, Samsun ve Kayseri temsilcileri gruplarını birinci bitirerek Türkiye şampiyonası yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.