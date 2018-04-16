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Voleybol müsabakaları tamamlandı

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yıldız kız ve erkekler Voleybol grup birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Voleybol müsabakaları tamamlandı

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yıldız kız ve erkekler Voleybol grup birinciliği müsabakaları tamamlandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Voleybol müsabakaları tamamlandı

Rıza Kayaalp, Celal Atik ve Rasim Kayhan Spor Salonlarında oynanan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Kızlarda ve erkeklerde üç grup halinde oynanan müsabakalar sonrasında erkeklerde Ankara, Tokat ve Sivas kızlarda ise Ankara, Samsun ve Kayseri temsilcileri gruplarını birinci bitirerek Türkiye şampiyonası yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 

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