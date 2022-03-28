Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Voleybol müsabakaları tamamlandı

Yozgat Şehir Hastanesi Sosyal Etkinlik ekibi tarafından organize edilen voleybol turnuvası sonuçlandı.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:12
Voleybol müsabakaları tamamlandı

 Kurum içi kaynaşma, dostluk ve kardeşlik sloganı ile gerçekleştirilen Voleybol turnuvası oldukça çekişmeli ve eğlenceli müsabakalar oynandı. Büyük ilgi ve beğeni toplayan Turnuva boyunca boyuncu dostluk kavramının sahadan çıkmadığı maçlar izlendi. Final maçında karşı karşıya gelen Acil Servis ve Eczane takımlarının çekişmeli müsabakası sonrasında galip gelen Acil Servis takımı voleybol turnuvasının şampiyonu oldu. Turnuvada Eczane takımı ikinciliği alırken, İSS İşletme hizmetleri 3’üncülük elde etti. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan turnuva sonrasında tüm takımlara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Dereceye giren takımlar kupalarını aldı.

Anahtar Kelimeler:
Voleybol Müsabakaları TamamlandıYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerMartPazartesiYozgat şehir HastanesiSosyal EtkinlikOrganizeTurnuva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güreş Eğitim Merkezi yapılacak
Güreş Eğitim Merkezi yapılacak
Sorgun bildiğiniz gibi
Sorgun bildiğiniz gibi
İşi mucizelere kaldı
İşi mucizelere kaldı
Kızlar kötü başladı
Kızlar kötü başladı
ASP FIRSAT TEPTi
ASP FIRSAT TEPTi
Çok amaçlı saha tamam
Çok amaçlı saha tamam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim