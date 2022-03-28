Voleybol müsabakaları tamamlandı

Kurum içi kaynaşma, dostluk ve kardeşlik sloganı ile gerçekleştirilen Voleybol turnuvası oldukça çekişmeli ve eğlenceli müsabakalar oynandı. Büyük ilgi ve beğeni toplayan Turnuva boyunca boyuncu dostluk kavramının sahadan çıkmadığı maçlar izlendi. Final maçında karşı karşıya gelen Acil Servis ve Eczane takımlarının çekişmeli müsabakası sonrasında galip gelen Acil Servis takımı voleybol turnuvasının şampiyonu oldu. Turnuvada Eczane takımı ikinciliği alırken, İSS İşletme hizmetleri 3’üncülük elde etti. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan turnuva sonrasında tüm takımlara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Dereceye giren takımlar kupalarını aldı.