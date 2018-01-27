Voleybol maçları yarın

Sorgun Belediyespor, yarın saat 14.00’da Erzurum Spor Lisesi takımını konuk edecek.
Aynı saatte Ordu Anadolu İHL takımı Çorum Belediyesiyle karşılaşacak. Bafra Belediyespor ile Tokat Belediyesi maçı saat 13.30’da başlayacak. Lider Sungurlu Belediyesi maç yapmayacak.
Takım O G M A V P
Sungurlu Belediye 10 10 0 30 5 29
Sorgun Belediye 9 8 1 24 6 23
Çorum Belediye 10 5 5 19 15 17
Ordu Anadolu 9 3 6 10 22 7
Tokat Belediye 10 3 7 9 26 7
Erzurum Spor 8 2 6 10 18 7
Gümüşhane 10 0 10 6 30 3
Orduspor (Ligden Çekildi)
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