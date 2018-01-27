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Voleybol maçları yarın

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü grupta müsabakalara yarın devam edilecek.

Voleybol maçları yarın

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü grupta müsabakalara yarın devam edilecek.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Voleybol maçları yarın

Sorgun Belediyespor, yarın saat 14.00’da Erzurum Spor Lisesi takımını konuk edecek.
Aynı saatte Ordu Anadolu İHL takımı Çorum Belediyesiyle karşılaşacak. Bafra Belediyespor ile Tokat Belediyesi maçı saat 13.30’da başlayacak. Lider Sungurlu Belediyesi maç yapmayacak.

Takım                   O            G            M           A             V             P

Sungurlu Belediye          10           10           0             30           5             29

Sorgun Belediye              9             8             1             24           6             23

Çorum Belediye               10           5             5             19           15           17

Ordu Anadolu   9             3             6             10           22           7

Tokat Belediye 10           3             7             9             26           7

Erzurum Spor                    8             2             6             10           18           7

Gümüşhane                      10           0             10           6             30           3

Orduspor            (Ligden Çekildi)

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