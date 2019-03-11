Voleybol Ligi'nde Play-off garanti

Sorgun Spor Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 25-20 kazandı. Maçın ikinci setinde de rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran Sorgun Belediyespor bu seti de 25-9 gibi açık farkla kazanarak setlerde 2-0 üstünlük sağladı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçın son setinin teknik molasına 12-10 üstün giren konuk ekip Haliliye Belediyesi bu üstünlüğünü set sonuna kadar sürdüremedi. Önce durumu 16-16 yapan Yozgat temsilcisi son seti de 25-23 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Puanını 53.400 e çıkaran Sorgun Belediyespor böylece ilk dördü garantileyerek, Play-off yarı final müsabakalarında oynamaya hak kazandı.